Из ростовского госпиталя уволился врач, рассказавший о проблемах с кислородом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 ноября. /ТАСС/. Анестезиолог-реаниматолог Артур Топоров, рассказавший о смерти пациентов из-за проблем с кислородом, уволился из больницы № 20 Ростова-на-Дону, на базе которой развернут один из крупнейших в регионе ковидных госпиталей. Об этом во вторник сообщил ТАСС главный врач больницы Ваган Саркисян.

По данным местных средств массовой информации, Топоров был в числе тех, кто рассказал о нехватке кислорода в ковидном госпитале, которая могла стать причиной смерти пациентов с коронавирусом. После публикаций в СМИ министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поручил территориальному органу Росздравнадзора провести проверку в учреждении. 30 октября СК России возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")

"Топоров написал заявление об увольнении по собственному желанию. В пятницу у него последний рабочий день", - сказал собеседник агентства.

Знакомый с ситуацией источник ТАСС, сообщил, что в ближайшее время Топоров выйдет на новое место работы.

После инцидента пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Кремль рассчитывает на оперативное расследование со стороны региональных властей обстоятельств смерти пациентов. Помимо Росздравнадзора и СК России, ковидный госпиталь проверяют сотрудники прокуратуры, Роспотребнадзора и специальная комиссия, созданная городскими властями.

В конце октября в администрации Ростова-на-Дону, городском управлении здравоохранения, Минздраве Ростовской области, а также по месту жительства бывшего министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской и экс-начальника управления здравоохранения Ростова-на-Дону Надежды Левицкой прошли обыски.