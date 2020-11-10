Чернышенко сообщил, что более 20 регионов должны мобилизовать работу по созданию ЦУР

МУРМАНСК, 10 ноября. /ТАСС/. Более 20 регионов должны мобилизовать работу для выполнения в срок распоряжения президента России Владимира Путина об открытии центров управления регионами (ЦУР). Об этом сказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко по итогам выездного заседания совета по развитию цифровой экономики при Совфеде в Мурманске.

"Что касается ЦУР, в гостеприимных стенах которого мы находимся, это, наверно, один из эффективных примеров реализации поручения президента [России Владимира Путина]. До 1 декабря все субъекты должны такие ЦУРы запустить, здесь прекрасная технологическая и информационная подготовка есть. У нас уже 22 таких ЦУРа по стране введены, и они уже работают в оперативном режиме, 35 - я знаю, что они в ближайшие дни сдаются, запускаются, и остаются 26, из которых 7 в критической зоне. Наверно, мы будем проводить совещание в ближайшее время для того, чтобы отстающих подтянуть, будем стараться выполнить поручение президента вовремя", - сказал он.

Сегодня в Мурманске состоялось торжественное открытие ЦУР, который, в том числе, будет обрабатывать запросы граждан арктического региона. ЦУР - единый пункт мониторинга, в который будут поступать и оперативно отрабатываться проблемные вопросы жителей по всем направлениям, связанным с жизнью региона, формироваться аналитические материалы, характеризующие социально-экономическую ситуацию в области, и вырабатываться предложения по дальнейшему развитию. Он был создан по поручению президента России Владимира Путина как часть масштабного проекта "Умный регион", внедряемого с 2019 года.

По данным Министерства информационной политики Мурманской области, на сегодняшний день в качестве элементов ЦУР уже запущены инвестиционный и туристический порталы Мурманской области; интеллектуальная транспортная система, позволяющая осуществлять сбор и аналитику транспортных потоков в режиме реального времени; система мониторинга уборки территорий муниципалитетов и автодорог регионального и межмуниципального значения; портал "Наш Север"; единая цифровая платформа управления регионом, которая собирает, обобщает и анализирует информацию из разных источников. В состав ЦУР также вошел Центр обработки вызовов системы "112". Работа всех этих платформ наглядно представлена на постоянной мини-экспозиции цифровых решений в сфере управления городским хозяйством и коммуникации с жителями, которая начала работу на первом этаже открывшегося здания.