В Нижегородской области к 2024 году реконструируют Арзамасский театр драмы

ТАСС, 10 ноября. Арзамасский театр драмы, музей и кинотеатр реконструируют к 2024 году. Новый банк развития БРИКС направил на реализацию проекта $9,8 млн, сообщила во вторник журналистам пресс-служба правительства Нижегородской области.

Представители Фонда инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга и компаний-проектировщиков 9 и 10 ноября в Арзамасе осмотрели объекты, которые ожидает масштабное обновление за счет федерального проекта "Комплексное развитие территорий и инфраструктуры малых исторических поселений". Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, до 2024 года в театре драмы, историко-художественном музее и бывшем кинотеатре "Искра" пройдет реконструкция.

"Реализация таких проектов позволяет улучшать туристическую привлекательность региона. По прогнозам специалистов, турпоток в Арзамас после 2024 года может возрасти в несколько раз. И это станет возможным благодаря федеральному проекту "Комплексное развитие территорий и инфраструктуры малых исторических поселений", а также мероприятиям по формированию паломническо-туристического кластера "Арзамас - Дивеево - Саров" и государственной программе "Развитие культуры и туризма Нижегородской области", - сказал Никитин, слова которого приводит пресс-служба.

Как уточнили в пресс-службе, инвестором проекта реконструкции театра драмы, музея и кинотеатра в Арзамасе выступает Новый банк развития стран БРИКС, который выделит на эти цели $9,8 млн. Контракт между Фондом инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга и подрядчиками был заключен в конце октября, срок исполнения работ по проектированию составляет порядка двух лет.

В реализации федерального инвестиционного проекта "Комплексное развитие территорий и инфраструктуры малых исторических поселений" участвуют девять городов. В категорию "больших" инвестиций вошли Выборг, Гороховец, Ростов Великий, Торжок и Чистополь. "Малые инвестиции" придут в Арзамас, Старую Руссу, Суздаль и Тутаев.

Новый банк развития - международная финансовая организация, основанная в 2014 году странами - членами БРИКС (Россия, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР). Цель деятельности банка - финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в государствах БРИКС и развивающихся странах.