Власти Мурманской области предложили использовать частные системы наблюдения для ЦУР

МУРМАНСК, 10 ноября. /ТАСС/. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис предложил закрепить законодательно право публичной власти использовать частные системы наблюдения в общественных местах для нужд Центра управления регионом (ЦУР). Такое заявление прозвучало в докладе главы региона на выездном заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации.

Губернатор поднял тему необходимости использования возможностей частных систем видеонаблюдения, находящихся в общественных местах, подчеркнув, что это важно для обеспечения безопасности, и особенно в период пандемии. Но проблема в том, что "частный собственник, у которого есть система видеонаблюдения, не обязан никуда эти данные передавать, публичная власть не вправе обязать его обеспечить покрытие с такой-то точки".

"Мы находимся в режиме, когда мы договариваемся. То видео, где это возможно в публичных интересах - это торговые центры, рестораны, кафе, чтобы эта обязанность предоставлять в интеграционную платформу была. И возможность публичной власти в соответствующем порядке устанавливать на те объекты, которые принадлежат частному собственнику, в публичных местах соответствующие системы видеонаблюдения", - сказал Чибис.

В Совфеде пообещали обсудить эту инициативу, по мнению вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака, необходимо посмотреть, "какие законодательные изменения необходимо принять", чтобы эта норма работала. По его словам, законодатели также попросят вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко посмотреть на эту ситуацию.

ЦУР - единый пункт мониторинга, в который будут поступать и оперативно отрабатываться проблемные вопросы жителей по всем направлениям, связанным с жизнью региона, формироваться аналитические материалы, характеризующие социально-экономическую ситуацию в области, и вырабатываться предложения по дальнейшему развитию. Он был создан по поручению президента Владимира Путина как часть масштабного проекта "Умный регион", внедряемого с 2019 года. В качестве элементов ЦУР уже запущены инвестиционный и туристический порталы Мурманской области; интеллектуальная транспортная система, позволяющая осуществлять сбор и аналитику транспортных потоков в режиме реального времени; система мониторинга уборки территорий муниципалитетов и автодорог регионального и межмуниципального значения; портал "Наш Север"; единая цифровая платформа управления регионом, которая собирает, обобщает и анализирует информацию из разных источников.