В Ярославской области разработали "Карту гостя" для туристов

ЯРОСЛАВЛЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Программу лояльности для туристов "Карта гостя" разработали власти Ярославской области для увеличения турпотока в регион. Об этом во вторник сообщила пресс-служба правительства области.

"Мы понимаем, насколько важно поддерживать туристическую отрасль в нашем регионе. Особенно важно уделять внимание этому направлению сейчас, когда эта сфера понесла значительные финансовые потери в результате непростой эпидемиологической обстановки. Программа лояльности, с одной стороны, это инновационное решение, которое помогает путешествовать с комфортом, а с другой - инструмент повышения туристической привлекательности Ярославской области", - цитирует пресс-служба губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова.

Воспользовавшись новой программой, туристы смогут получить существенные скидки и привилегии у партнеров проекта - в музеях, отелях, магазинах, ресторанах и кафе Ярославской области. В программе лояльности участвуют более 25 организаций. Ожидается, что список будет расширяться.

Карта электронная, она работает через приложение, которое можно скачать на смартфон. Регистрация не требуется, приложение работает бесплатно. Для получения скидки или бонуса "Картой гостя" нужно воспользоваться на кассе учреждения или на ресепшене гостиницы.

Четыре города Ярославской области входят в Золотое кольцо России - сеть туристических маршрутов, проходящих по древним русским городам, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры. Первоначально в Золотое кольцо входили восемь городов: Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль и Владимир. В 2018 году в маршрут был включен Углич.