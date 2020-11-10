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Пропавшего в Иванове десятилетнего школьника нашли живым

Мальчика передали полиции

ТАСС, 10 ноября. Пропавшего в Иванове десятилетнего мальчика, розыск которого объявила полиция, нашли живым. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по региону.

Как сообщалось, мальчик ушел на прогулку и не вернулся. Полиция разослала ориентировки на него в СМИ и социальных сетях.

"После того, как мы опубликовали в сети объявление о розыске мальчугана, на полицию обрушился шквал звонков. В итоге ребенка по ориентировке опознала женщина, директор магазина на Кохомском шоссе, куда он зашел, целый и невредимый", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что школьника передали полиции.

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