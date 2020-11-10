Бутман считает, что новый статус "Сириуса" поспособствует развитию талантливой молодежи

СОЧИ, 10 ноября. /ТАСС/. Статус федеральной территории "Сириус" поспособствует развитию и воспитанию талантливой молодежи не только в культуре, но и в науке, и в спорте. Об этом сообщил журналистам на пресс-конференции, посвященной музыкальному фестивалю "Сириус. Сочи", народный артист России Игорь Бутман.

Ранее депутаты Госдумы Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас внесли на рассмотрение нижней палаты законопроект о создании федеральной территории "Сириус" в Краснодарском крае. Федеральная территория - новый формат территориального образования. Возможность создания таких территорий предусмотрена принятым в 2020 году пакетом поправок к Конституции РФ. Каждая из таких федеральных территорий может иметь свое направление развития, а также будет обладать собственным бюджетом и экономической самостоятельностью.

"Сириус" выделен в отдельную федеральную составляющую. Это очень важный аспект в воспитании молодежи, молодежи талантливой и в музыке, и в спорте, и в науке. Для нас очень важно, что мы можем быть частью этого замечательного начинания. Мы должны молодежь поддерживать", - сказал Бутман.

Он отметил, что в образовательном центре "Сириус" на протяжении всего года проводились культурные мероприятия. Во время пандемии фестиваль "Сириус. Сочи" перешел в формат опен-эйра в Олимпийском парке. Таким образом, по словам Бутмана, "Сириус" стал своего рода культурным символом.

"Сириус" становится отдельным независимым федеральным регионом, и для нас это причина, почему мы хотим отправлять свои культурные новости, культурный посыл отсюда", - добавил в ходе пресс-конференции художественный руководитель Фонда "Талант и успех" Ханс-Йоахим Фрай.