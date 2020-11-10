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Пандемия COVID-19

В Москве за сутки умерли 73 пациента с коронавирусом

Общее число умерших за все время пандемии в столице достигло 7 502

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. В Москве за сутки умерли 73 пациента с коронавирусом. Об этом сообщили во вторник в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

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"В Москве скончались 73 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.

Всего за время пандемии в столице умерли 7 502 человека, у которых был подтвержден коронавирус.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 481 068 случаев заражения, из них 5 902 за последние сутки. Выздоровели 346 889 человек.

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