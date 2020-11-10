Концерты музыкального фестиваля "Сочи. Сириус" продлятся до конца ноября

СОЧИ, 10 ноября. /ТАСС/. Музыкальный фестиваль "Сочи. Сириус" продлится до конца ноября, сообщил на пресс-конференции, посвященной очередному концерту, художественный руководитель фонда "Талант и успех" Ханс-Йоахим Фрай.

Фестиваль стартовал 24 августа концертами Crescendo с участием Дениса Мацуева. Изначально планировалось провести до конца сентября 10 концертов. Все они проходят на открытой сцене в Олимпийском парке в соответствие с рекомендациями Роспотребнадзора.

"Мы очень упорно за них [концерты] боролись в августе, и мы провели 21 концерт с конца августа до октября. У нас очень серьезные ограничения, но на этой сцене нам разрешили проводить концерты до конца ноября и до конца ноября мы планируем их проводить", - сказал Фрай. Он добавил, что обсуждается возможность проведения культурных мероприятий в помещениях центра "Сириус" до конца февраля. "Здесь очень много больших площадок. То есть, мы уже работаем над следующими шагами: что конкретно в такое время мы сможем сделать", - сказал худрук.

Во вторник в Олимпийском парке в формате опен-эйр прошел вечер джаза, на котором выступили певица Лариса Долина, саксофонист Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр. В ближайшие выходные ожидается выступление Астраханского театра оперы и балета, после чего на сцену выйдут оркестр им. Чайковского и Сочинский симфонический оркестр.

"Каждый наш концерт в Сириусе - это событие. Событие, к которому мы, музыканты, готовимся: и к джазовому фестивалю, и мастер-классам и общению с теми, кто приходит на те события, которые организовываются", - сказал на пресс-конференции народный артист России Бутман.

За время фестиваля на берегу Черного моря на открытой сцене выступили, в частности, музыканты Мацуев и Сергей Ролдугин, оперные певицы Ольга Перетятько и Юлия Лежнева, оркестр Санкт-Петербургского театра "Мюзик-холл", ансамбль саксофонистов из Швейцарии Klappаra. За два месяца концерты посетили более 15 тыс. человек. Для концертов на территории образовательного центра "Сириус" построили специальную зону. 27-метровая конструкция, внутри которой оборудована сцена, расположилась на открытой площадке в Олимпийском парке. Новый подход к проведению мероприятий на свежем воздухе позволил соблюсти необходимую социальную дистанцию между публикой и исполнителями.