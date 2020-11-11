Участники Парижского форума мира обсудят жизнь планеты после COVID-19

ПАРИЖ, 11 ноября. /ТАСС/. Жизнь планеты после COVID-19 станет темой первого дня работы Парижского форума мира, который по традиции открывается во французской столице в годовщину окончания Первой мировой войны. На этот раз в связи с продолжающейся пандемией его работа будет проходить только в онлайн-режиме, сообщили ТАСС устроители форума, который завершится 13 ноября.

Ожидается, что в работе тематических секций в формате видеоконференций смогут принять участие около 10 тыс. представителей неправительственных организаций и деловых кругов, научных экспертов, дипломатов, журналистов. В центре внимания будет коллективный поиск ответов на острые проблемы, которые принесла человечеству эпидемия. Ожидается, что к делегатам в первый день обратятся мэр французской столицы Анн Идальго и президент метрополии Большого Парижа Патрик Олье.

Многосторонние инициативы

"Участникам форума предстоит рассмотреть большое количество проектов и инициатив, родившихся в разных странах, - отметил в канун открытия форума его генеральный секретарь известный французский историк Жюстен Вайс. - Они призваны сдержать наступление болезни и создать основы для более безопасного развития в период после завершения пандемии". По его словам, "сегодняшний мировой кризис показывает, в какой огромной мере развитие зависит от многосторонних усилий в решении таких задач, как создание и распространение эффективных вакцин и оказание поддержки наиболее уязвимым группам населения".

Идея созывать в Париже в каждую годовщину окончания Первый мировой войны форум мира была выдвинута президентом Франции Эмманюэлем Макроном. В первом таком форуме, который проходил в 2018 году, вместе с французским лидером участвовали президент России Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, правительственные делегации многих других стран.

Церемония в парижском Пантеоне

В этом году программа празднования годовщины завершения Первой мировой войны, наряду с зажжением Вечного огня у Триумфальной арки, где находится Могила Неизвестного Солдата, включит церемонию в память писателя Мориса Женевуа (1890-1980 годы).

Книга Женевуа "Те люди из 1914 года", основанная на его собственном фронтовом опыте, стала одним из важнейших литературных памятников, посвященных Первой мировой войне. По решению президента Франции прах писателя будет перенесен в среду вечером в парижский Пантеон - усыпальницу выдающихся людей страны. Как сообщили в Елисейском дворце, Макрон намерен обратиться к соотечественникам с речью по случаю этого события. Эта вечерняя церемония завершит большой день поминовения в Париже.