"Российская газета" отмечает 30-летие

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. "Российская газета" в среду отмечает 30-летие, первый номер издания вышел в свет 11 ноября 1990 года.

За три десятилетия газета прошла путь от издателя нормативно-правовых актов в бумажном виде до производителя социально-значимого контента на самые разные темы, распространяемого на большинстве цифровых платформ.

"Юбилейный год был для "Российской газеты" очень сложным и напряженным, как и для всех других СМИ. Поэтому мы меньше всего думали о юбилее. Мы делаем газету, которая отвечает на все злободневные вопросы. И если нам это удавалось, значит, нам удался юбилейный год", - сказал ТАСС главный редактор Владислав Фронин.

Среди важных задач в предстоящем году Фронин выделил реализацию проекта контент-партнерства, который сегодня насчитывает 566 районных, областных, городских газет и сайтов из 64 регионов. "Среднесуточный тираж всех этих изданий составляет 4,5 млн экземпляров. Это не просто издательский дом, это всероссийский информационный концерн. И контент для этого концерна создается и будет создаваться фабрикой новостей "Российской газеты". Отсюда новости поступят и в областные, и в городские, и в районные средства массовой информации, и федеральные новости получат прекрасную информационную площадку. На мой взгляд, это чрезвычайно важный проект, который в 2021 году будет реализован окончательно", - отметил он.

Сегодня издание насчитывает 556 тыс. читателей одного выпуска (по данным Mediascope за март-июль 2020), со средним тиражом 116 тыс. экземпляров (октябрь 2020). Входит в топ-3 самых цитируемых ежедневных газет, а также в топ-10 самых цитируемых СМИ (сентябрь 2020, Медиалогия). Газета печатается в 43 городах страны.

Помимо ежедневной газеты и сайта редакция "Российской газеты" выпускает также еженедельную "Российскую газету - Неделя", социальный тираж которой составляет 3,2 млн. экземпляров. Каждый номер читают более 5,2 млн человек в 142 городах России.