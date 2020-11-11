Умер замкомандующего Западным военным округом генерал Евтушенко

ТАСС, 11 ноября. Заместитель командующего Западного военного округа генерал-майор Юрий Евтушенко умер в Санкт-Петербурге на 57-м году жизни, сообщает газета "Красная Звезда".

"Руководство Главного военно-политического управления ВС РФ и командование Западного военного округа с прискорбием сообщают, что 9 ноября 2020 года в Санкт-Петербурге в результате тяжелой болезни скоропостижно скончался заместитель командующего войсками Западного военного округа по военно-политической работе генерал-майор Евтушенко Юрий Григорьевич", - сообщает издание.

Евтушенко родился в 1964 году в Новосибирске, окончил Свердловское суворовское училище, Новосибирское высшее военно-политическое училище, Военный университет, служил в Дальневосточном, Сибирском и Центральном военном округах, в центральном аппарате Минобороны.