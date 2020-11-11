Пользователи сообщают о сбое в работе сервисов Google

ТАСС, 11 ноября. Проблемы в работе сервисов американской компании Google наблюдаются в ряде стран в ночь со вторник на среду. Об этом сообщается на странице портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

В частности, проблемы коснулись поисковой системы Google, почтового сервиса Gmail, видеохостинга YouTube и облачного хранилища Google Drive.

Около 54% пользователей основного сайта Google пожаловались на то, что не могут войти в свою учетную запись, 45% заметили проблемы в работе поискового сервиса. У большинства сообщивших о сбоях на YouTube (60%) не проигрываются видеоролики, еще 33% испытывают проблемы при загрузке веб-сайта, а 6% не могут зайти на свою страницу видеохостинга. Пользователи Gmail в 44% случаев сообщили о сложностях во входе в свою учетную запись, 38% заявили о проблемах в доступе к сайту почтового сервиса, 15% столкнулись с трудностями в получении сообщений.

Жалобы на неполадки поступают преимущественно от пользователей из США, Мексики, Бразилии, Великобритании, Франции, Германии и Финляндии. В России с проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска и Липецка. В основном российские пользователи жалуются на сбои в работе видеохостинга YouTube.