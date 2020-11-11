Япония планирует освободить иностранных зрителей Олимпиады от двухнедельного карантина

ТОКИО, 11 ноября. /ТАСС/. Правительство Японии рассматривает возможность освободить иностранцев, которые приедут на Олимпиаду в Токио в 2021 году, от необходимости проходить двухнедельный карантин, действующий в настоящее время в отношении приезжающих из-за границы. Об этом в среду сообщило агентство Kyodo.

В то же время власти Японии планируют сделать обязательным условием для въезда в страну иностранных зрителей Олимпиады наличие нескольких справок об отрицательном результате тестирования на коронавирус, сделанных перед прилетом. После прилета иностранные граждане также будут находиться под мониторингом местных властей. При этом правительство Японии осознает, что не сможет ограничить использование общественного транспорта гостями из-за рубежа, и намеревается отказаться от этой меры, действующей в настоящее время.

Также подчеркивается, что правительство Японии допускает возможность отказа во въезде зрителям из стран с негативной эпидемиологической обстановкой.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр "Токио-2020" сохранено.

В июне оргкомитет Игр в Токио официально выступил за упрощение формата проведения соревнований в следующем году. Планируется, что они будут организованы на основе трех базовых принципов: обеспечение безопасной обстановки, минимизация расходов и упрощение формата проведения Игр.