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Власти Камчатки направят на переобучение тургидов около 2 млн рублей

Всего на программу "Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае" на 2021 год запланировали почти 96 млн рублей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 ноября. /ТАСС/. Власти Камчатского края намерены повышать качество предоставляемых туристских услуг на полуострове, в том числе за счет переобучения гидов-экскурсоводов, гидов-переводчиков и гидов-проводников. Всего на эти цели в 2021 году из регионального бюджета будет выделено около двух миллионов рублей, рассказала ТАСС заместитель краевого министра туризма Елена Лассаль.

"Мы субсидируем переобучение представителей турбизнеса уже два года, и за это время диплом гособразца гида-экскурсовода и гида-переводчика получили около 180 человек. Сейчас разрабатывается программа для инструкторов-проводников - планируем набрать на это направление достаточное количество человек. Всего на субсидирование обучения тургидов будет направлено около двух миллионов рублей из краевого бюджета", - рассказала Лассаль.

Она уточнила, что для переобучения на гидов-экскурсоводов и гидов-проводников высшее образование не требуется, а вот у будущих переводчиков в сфере туризма должно быть базовое языковое образование. Всего же на реализацию государственной программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае" на 2021 год запланировано почти 96 млн рублей.

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