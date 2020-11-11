В Минпросвещения заявили о возможном сохранении удаленки для старшеклассников Москвы

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Дистанционный формат обучения для московских школьников 6-11-х классов может быть продлен после 22 ноября, но соответствующее решение будет приниматься в зависимости от ситуации с распространением коронавирусной инфекции в столице. Такое мнение выразил замминистра просвещения РФ Виктор Басюк в интервью программе "Hard Day's Night" на телеканале "Дождь".

"Это будет зависеть от ситуации. Я думаю, что за две недели ситуация не изменится коренным образом. Скорее всего, мэрия опять будет вынуждена принимать какие-то ограничительные меры. Они могут колебаться в рамках классов, в рамках образовательных организаций. Но я думаю, что с вопросом ограничительных мер на период пандемии нам еще придется какое-то время мириться", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности продления дистанционного обучения для московских старшеклассников после 22 ноября.

Басюк добавил, что решения по онлайн-обучению принимаются практически каждую неделю. "Мэр [столицы Сергей Собянин] продлил дистант для 6-11-х классов по 22 ноября, - продолжил он. - Сколько бы к нам ни обращались родители о том, что будет 23 ноября, мы понимаем, что это решение будет взвешено, принято примерно где-то в 19-20-х числах".

Комментируя возможность перевода учеников младших классов на дистанционное обучение, Басюк отметил: "Это должны быть какие-то сверхъестественные обстоятельства. Мы понимаем, что сегодня очень сложная ситуация с тем, что ребенок этого возраста [остается] дома один". Поэтому школьники 1-5-х классов будут продолжать учиться в традиционном формате, считает он.

Замглавы Минпросвещения также подчеркнул, что решения по продлению онлайн-обучения до новогодних праздников будет принимать оперативный штаб Москвы. При этом, по его мнению, какие-то ограничительные меры все же могут быть сохранены до Нового года.

Ранее, с 9 октября, ученики 6-11-х классов московских школ на две недели перешли на дистанционный режим обучения, который позже был продлен до 22 ноября. При этом ученики 1-5-х классов вернулись в школы после каникул и возобновили обучение в очном режиме.