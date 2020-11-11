В Венесуэле вакцинация населения от коронавируса может начаться в апреле 2021 года

БОГОТА, 11 ноября. /ТАСС/. Массовая вакцинация населения Венесуэлы от коронавируса может начаться в апреле следующего года. Об этом во вторник сообщил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро.

"Я рассчитал, что в лучшем случае в апреле мы сможем начать вакцинацию [от коронавируса] в Венесуэле", - заявил Мадуро, выступление которого транслировалось по государственному телевидению. Венесуэльский лидер подчеркнул, что вакцинация будет бесплатной.

В октябре Мадуро заявил, что вакцинация начнется в период с декабря по январь.

Правительство Венесуэлы сообщило о первых двух случаях инфицирования в стране 13 марта, в тот же день был введен режим чрезвычайного положения. 17 марта Мадуро объявил о решении ввести карантин на всей территории страны. К настоящему времени в республике зарегистрировано 95 149 случаев заражения коронавирусом, количество летальных исходов - 830.