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Пандемия COVID-19

Губернатор Камчатского края заразился коронавирусом

Владимир Солодов сообщил, что чувствует себя нормально и продолжит работать из дома
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов Сергей Куксин/ТАСС
Описание
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов
© Сергей Куксин/ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 ноября. /ТАСС/. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов инфицирован коронавирусом. Он сообщил на своей странице в "Instagram", что уходит на удаленку.

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"Сегодня у меня подтвердился положительный тест на коронавирус. Перехожу на режим самоизоляции и дистанционную работу. Берегите себя и близких!", - написал губернатор, отметив, что чувствует себя нормально.

В настоящий момент в крае подтверждено более 6,4 тыс. случаев заражения коронавирусом - полуостров находится на втором месте в ДФО по количеству заболевших на 100 тыс. человек населения, уступая только Магаданской области.

Теги
РоссияКамчатский крайМагаданская областьСолодов, Владимир ВикторовичПандемия COVID-19
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