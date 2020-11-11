Губернатор Камчатского края заразился коронавирусом

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 ноября. /ТАСС/. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов инфицирован коронавирусом. Он сообщил на своей странице в "Instagram" , что уходит на удаленку.

"Сегодня у меня подтвердился положительный тест на коронавирус. Перехожу на режим самоизоляции и дистанционную работу. Берегите себя и близких!", - написал губернатор, отметив, что чувствует себя нормально.

В настоящий момент в крае подтверждено более 6,4 тыс. случаев заражения коронавирусом - полуостров находится на втором месте в ДФО по количеству заболевших на 100 тыс. человек населения, уступая только Магаданской области.