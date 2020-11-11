Комитет ученых поддержал возобновление испытаний китайской вакцины в Бразилии

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 11 ноября. /ТАСС/. Независимый международный комитет выступил за возобновление третьей фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса производства китайской лаборатории Sinovac Biotech в Бразилии после сообщения об их приостановке из-за смерти волонтера. Об этом сообщила во вторник вечером газета Globo.

По информации издания, документ, в котором изложена позиция ученых, занимающихся оценкой безопасности препарата, передан бразильскому Национальному агентству по санитарному надзору (Anvisa) в конце рабочего дня вторника. Ранее днем в агентстве заявили, что возобновление испытаний возможно только после получения полной информации об инциденте и оценки его данным комитетом.

В понедельник вечером Anvisa сообщило о приостановке клинических испытаний вакцины Sinovac Biotech в связи с "серьезным побочным эффектом". По мнению главы Института Бутантан Димаса Коваса, курирующего национальные исследования, данное решение было поспешным и неоправданным, поскольку "смерть волонтера не связана с вакциной". Ранее он сообщал, что легкие побочные эффекты после применения вакцины зарегистрированы у 35% участников исследования, она признана эффективной в 95% случаев. Во вторник Ковас заявил, что ожидает возобновления испытаний "чере день-два".

21 сентября Globo сообщила о смерти 28-летнего волонтера, принимавшего участие в испытаниях препарата от COVID-19 Оксфордского университета и британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca. Тогда Международный комитет по оценке безопасности вакцины рекомендовал продолжить испытания. Позже агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что он не получал препарат. По информации ряда бразильских СМИ, смерть участника испытаний китайской вакцины, которым оказался 33-летний мужчина, наступила в результате самоубийства.

На сегодняшний день Anvisa выдало разрешение на проведение в стране клинических испытаний четырех вакцин от коронавируса. Помимо препарата Sinovac Biotech, это вакцины AstraZeneca, американской компании Pfizer и компании Janssen-Cilag - фармацевтического подразделения международной компании Johnson & Johnson. В конце октября Российский фонд прямых инвестиций сообщил о подаче им совместно с бразильской компанией Uniao Quimica Farmaceutica Nacional комплекта документов для регистрации российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Anvisa.