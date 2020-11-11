В Якутии планируют создать проектный офис для ликвидации затонувших судов и металлолома

ТАСС, 11 ноября. Власти Якутии планируют создать проектный офис для ликвидации объектов накопленного экологического ущерба - это, прежде всего, металлолом и затопленные суда. Большинство из них находятся в Арктике, сообщил в среду ТАСС министр экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) Сахамин Афанасьев.

В 2019 году президент России Владимир Путин назвал экологическую угрозу главной в Арктике и отметил, что в связи с возможным экономическим освоением арктической зоны эти риски возрастают. В Якутии объекты накопленного экологического ущерба прошлых лет в основном сосредоточены на территориях, где еще в советские времена разрабатывали месторождения золота и олова. Это в основном заброшенные хвостохранилища, поселки, свалки металлолома, затонувшие бесхозные суда.

"Рассматривается [возможность] создания проектного офиса по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде в виде лома металлов и затонувших судов в Якутии. Разработан проект распоряжения, он направлен на согласование в правительство республики", - сказал Афанасьев. Планируется, что в состав проектного офиса войдут представители региональных министерств экологии, транспорта, имущества и по развитию Арктики.

Задачами проектного офиса станут координация работы властей, учреждений и организаций по ликвидации накопленного экологического ущерба, сбор, анализ и выработка предложений по уборке, информационная поддержка и подготовка рекомендаций главе Якутии и региональному правительству.

"На территории республики предварительно установлено 437 точек накопления лома цветного и черного металла, 84% из них находится в Арктической зоне. В 13 арктических районах республики накоплено более 4,9 млн тонн металлолома. Наиболее крупные объемы металлолома - в Булунском и Усть-Янском районах, [где находятся] 1,3 млн тонн и 1,7 млн тонн соответственно. Примерный состав металлолома - это бочки, железные листы, трубы, кузова автотранспорта и вездеходов, трансформаторы, радиаторы, металлические конструкции, провода. Для прибрежных арктических районов характерны остатки кораблей, в промышленных районах - каркасы горнодобывающей техники", - пояснил Афанасьев.

Для уборки всего металлолома в Якутии, по предварительным расчетам, нужно около 60 млрд рублей. За последние пять лет за счет республиканского бюджета в регионе убрали около 675 тонн металлолома.

Федеральная помощь

Полная ликвидация металлолома и затонувших судов за счет федерального бюджета невозможна, так как эти работы не вошли в нацпроект "Экология", в задачах которого - ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и уборка наиболее опасных объектов накопленного экологического ущерба.

По федеральному проекту "Чистая страна", который входит в нацпроект "Экология", в Якутии планируют убрать только один объект - хвостохранилище Куларской золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ) в Усть-Янском районе. По его рекультивации уже готова проектно-сметная документация. Ее разработали на средства регионального бюджета в размере 8,5 млн рублей. Площадь рекультивируемых земель составит 10,3 га.

"Заявка на выделение субсидии из федерального бюджета бюджету республики на ликвидацию хвостохранилища Куларской ЗИФ удовлетворена, и в начале 2021 года ожидается заключение соглашения с Минприроды России на выделение субсидии. Стоимость работ по ликвидации объекта, согласно ПСД, составляет 807,5 млн рублей, работы запланированы в течение 2021-2022 годов. Софинансирование из бюджета Республики Саха (Якутия) составит 8%", - сказал министр.

Помимо этого, в рамках соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между Республикой Саха (Якутия) и командованием Северного флота прорабатывается вопрос взаимодействия по вывозу металлолома Северным морским путем.

Затонувшие суда

В середине августа в ходе рабочей поездки на Дальний Восток премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал расчистить акватории от "кладбищ" кораблей. Всего на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО) насчитывается более 1 тыс. таких судов. В конце сентября вице-премьер - полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев поручил министерству транспорта РФ изучить возможность подъема судов, которые затонули на Дальнем Востоке и не только угрожают транспорту, но и портят ландшафт.

По данным федерального бюджетного учреждения "Администрация Ленского бассейна внутренних водных путей" в руслах рек Ленского бассейна обнаружено 294 затопленных судна, и собственники 250 из них неизвестны.

Для исполнения поручения премьер-министра региональное министерство экологии в конце августа направило в Минтранс РФ предложения в разрабатываемый проект плана мероприятий по подъему и ликвидации затонувших судов.

В министерстве считают, что подъем и утилизацию затопленных судов стоит проводить силами администраций бассейнов внутренних водных путей с финансовым обеспечением из средств федерального бюджета. Также предлагается позволить индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам вести работы по подъему судов, которые не причиняют значительного ущерба окружающей среде, и проводить работы по установлению собственников затонувших судов или признанию их бесхозяйными.