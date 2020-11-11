В Хабаровском крае остановили работу музеев и библиотек из-за коронавируса

"Музеи и библиотеки с сегодняшнего дня приостановили свою деятельность до особого распоряжения, - сообщается на сайте регионального правительства в среду. - Руководителям органов управления культуры муниципальных образований Хабаровского края рекомендовано с 11 ноября обеспечить работу музеев и библиотек без очного взаимодействия с посетителями".

Зоосад "Приамурский" им. Сысоева, краевой парк им. Муравьева-Амурского, а также парки, ботанические и зоосады в муниципалитетах работают в штатном режиме с соблюдением масочного режима и социальной дистанции.

В Хабаровском крае за минувшие сутки выявлено 242 новых заболевших. Всего с начала пандемии заразились 18,6 тыс. человек, умерли 144.

В октябре в регионе была приостановлена работа театров, цирков и детских игровых комнат, отменено проведение спортмероприятий. Позднее в крае было ограничено количество болельщиков на матчах чемпионата России по хоккею с мячом и чемпионата КХЛ.