{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В Хабаровском крае остановили работу музеев и библиотек из-за коронавируса

Руководителям органов управления культуры муниципальных образований региона поручили обеспечить работу учреждений без очного контакта с жителями края

ХАБАРОВСК, 11 ноября. /ТАСС/. Власти Хабаровского края приостановили работу музеев и библиотек из-за роста коронавирусного инфицирования.

"Музеи и библиотеки с сегодняшнего дня приостановили свою деятельность до особого распоряжения, - сообщается на сайте регионального правительства в среду. - Руководителям органов управления культуры муниципальных образований Хабаровского края рекомендовано с 11 ноября обеспечить работу музеев и библиотек без очного взаимодействия с посетителями".

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Зоосад "Приамурский" им. Сысоева, краевой парк им. Муравьева-Амурского, а также парки, ботанические и зоосады в муниципалитетах работают в штатном режиме с соблюдением масочного режима и социальной дистанции.

В Хабаровском крае за минувшие сутки выявлено 242 новых заболевших. Всего с начала пандемии заразились 18,6 тыс. человек, умерли 144.

В октябре в регионе была приостановлена работа театров, цирков и детских игровых комнат, отменено проведение спортмероприятий. Позднее в крае было ограничено количество болельщиков на матчах чемпионата России по хоккею с мячом и чемпионата КХЛ.

Теги
РоссияХабаровский крайПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Бюджет Хабаровского края недополучит 5,6 млрд рублей из-за пандемии
Дополнительные расходы, направленные на борьбу в регионе с COVID-19, составили 7,8 млрд рублей
Читать полностью