Власти Приморья рекомендуют перевести граждан из групп риска на удаленку

ВЛАДИВОСТОК, 11 ноября. /ТАСС/. Власти Приморского края приняли ряд новых противоэпидемических мер из-за продолжающегося роста числа зараженных коронавирусом в регионе, сообщает в среду пресс-служба правительства. В частности, детей теперь не рекомендовано пускать в торговые центры одних, а предприятиям предлагается перевести сотрудников из групп риска на удаленную работу.

Как сообщал ТАСС во вторник, управление Роспотребнадзора по Приморскому краю направило в оперативный штаб ряд предложений о необходимости ввести дополнительные противоэпидемические ограничения из-за продолжающегося роста количества заразившихся коронавирусом. Речь шла о запрете детям самостоятельно посещать торговые центры, ограничении развлекательных мероприятий и режиме самоизоляции для пожилых граждан.

"Принято решение оперштаба рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям перевести сотрудников группы риска (старше 65 лет, с хроническими заболеваниями, в первую очередь - лиц с сердечно-хроническими заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом) на дистанционный режим работы. Также рекомендуется исключить нахождение несовершеннолетних в торговых центрах без присмотра родителей", - говорится в сообщении.

Число зарегистрированных новых случаев заболевания коронавирусом в Приморье по итогам вчерашнего дня обновило свой максимум и достигло 212 человек. При этом в целом специалисты оценивают обстановку как стабильную. Всего с начала эпидемии в Приморском крае коронавирусом заболели 17 647 человек, показатель заболеваемости составляет 917 человек на 100 тысяч населения. Всего выписано из ковидных госпиталей 13 372 человека, умер 181 человек.

В регионе начали открывать амбулаторные инфекционные центры, специализирующиеся на оказании помощи пациентам с подозрением на коронавирус. В Приморье в настоящее время действует масочный режим для посетителей общественных мест и пассажиров транспорта. Кафе и ресторанам предписано закрываться после полуночи.