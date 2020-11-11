Бюджет Хабаровского края недополучит 5,6 млрд рублей из-за пандемии

"Из-за ситуации, складывающейся в связи с последствиями распространения коронавируса, по оценке Минфина края регион недополучит почти 5,6 млрд рублей доходов краевого бюджета. Часть выпавших доходов, около 3 млрд, компенсировал федеральный центр, однако краевой бюджет остается несбалансированным, а меры, направленные на борьбу с COVID-19 требуют дополнительных средств. Поэтому в части поддержки бизнеса мы делаем акцент на результативность", - приводятся в сообщении слова и. о. первого заместителя председателя правительства края Марии Авиловой, которая провела совещание по вопросам работы бизнеса в непростых эпидемиологических условиях.

Как сообщил ТАСС министр финансов Валентин Костюшин, при исполнении краевого бюджета в этом году дополнительные расходы по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в регионе составили 7,8 млрд рублей.

Власти ограничили работу предприятий общепита и развлекательных заведений, закрыли театры, цирки, библиотеки, музеи. Как сообщается, Роспотребнадзор рекомендует ввести запрет на массовые мероприятия, ограничить количество посетителей в магазинах в расчете 1 человек на 4 кв. метра, перевести организациям на дистанционный режим работы треть сотрудников. Часть мер уже нашла отражение в постановлениях правительства края.

"Ситуация в экономике по направлениям промышленное производство, транспорт и грузоперевозки, строительство, агропромышленный комплекс стабильная, но роста ждать не следует. Пока не удается преломить обстановку в сфере торговли, услуг и общественного питания, здесь все также наблюдается снижение спроса потребителей", - приводятся в сообщении слова и. о. зампредседателя правительства края - министра экономического развития Виктора Калашникова.

Принято решение, что в ближайшее время краевые власти совместно с деловым сообществом разработают план первоочередных действий по восстановлению экономики, поддержке занятости и доходов в 2021 году. Акцент будет сделан на малый и средний бизнес.