Посольство РФ в США сообщило об освобождении россиянки Осиповой из тюрьмы

"Рады приветствовать Богдану Осипову вне стен тюрьмы "Данбери", штат Коннектикут! Понимаем, что многое еще ей предстоит перенести, находясь в ожидании оглашения нового приговора, - говорится в распространенном во вторник вечером сообщении диппредставительства. - Вместе с тем надеемся на справедливость по отношению к россиянке. Желаем Богдане здоровья, стойкости и успехов в отстаивании своих интересов!"

"Продолжим добиваться возвращения соотечественницы на Родину", - подчеркнули в посольстве.

Апелляционный суд США 9 ноября потребовал немедленно освободить россиянку (Мобли по бывшему мужу), осужденную и полностью отбывшую трехлетний максимальный срок наказания по статье за похищение собственного ребенка и вывоз его за пределы страны. В апелляционном иске, поданном в понедельник утром, адвокат Осиповой гарантировал, что его подзащитная обязательно явится на онлайн-заседание окружного суда штата Канзас по повторному приговору и поэтому не имеет намерений вводить власти в заблуждение по поводу места своего проживания после выхода из тюрьмы.

В июне 2019 года Осипова, задержанная двумя годами ранее по обвинению в вывозе общего с американским гражданином Брайаном Мобли ребенка из США в Россию, судом города Уичито была приговорена к семи годам тюремного заключения. Согласно вердикту, ее признали виновной по статье "Международное похищение ребенка одним из родителей" и по двум пунктам статьи "Вымогательство международного масштаба". Она также обязана была выплатить более $18 тыс. бывшему мужу в качестве компенсации понесенных судебных издержек. Осипову отправили отбывать наказание в тюрьму города Данбери (штат Коннектикут).