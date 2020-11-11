В Иркутской области закрыли кафе и рестораны в зданиях, где находятся обсерваторы

ИРКУТСК, 11 ноября. /ТАСС/. Работа заведений общественного питания со среды приостановлена в Иркутской области в зданиях, где, кроме них, также расположены обсерваторы. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Внесены изменения в указ губернатора, регламентирующий работу в условиях распространения коронавирусной инфекции. В зданиях, где находятся обсерваторы, с 11 ноября приостановлена работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и других предприятий общественного питания. Это ограничение будет действовать до 20 ноября", - говорится в сообщении.

В пресс-службе правительства Иркутской области ТАСС пояснили, что обсерваторов, открытых органами власти, в регионе сейчас нет, функционируют только обсерваторы для вахтовиков, организованные частными компаниями.

По данным регионального оперативного штаба по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, на 11 ноября в Иркутской области подтверждено 27 290 случаев заражения. Прирост за последние сутки составил 258 человек. Всего за время пандемии в регионе выздоровели 21 196 пациентов, умерли 592.

В связи с осложнением эпидемиологической ситуации для граждан старше 65 лет режим самоизоляции продлен по 7 декабря, предприятиям торговли и услуг Иркутской области рекомендовано обеспечивать посетителей защитными масками. Часть школ вузов перешли на дистанционное обучение. Работу заведений общепита ограничили до 23:00. Общественный транспорт проверяют на предмет соблюдения пассажирами масочного режима. Увеличены поставки лекарств в регион.