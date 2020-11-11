Власти Приангарья заявили о крупных лекарственных поставках в ноябре

ИРКУТСК, 11 ноября. /ТАСС/. Значительные партии антибиотиков и противовирусных препаратов поступят в Иркутскую область в ноябре, сообщил в среду на сессии Заксобрания замгубернатора Андрей Козлов.

По данным регионального оперштаба, на 11 ноября в Иркутской области подтверждено 27 290 случаев коронавирусного заражения. Прирост заболевших за сутки - 258 человек. За все время в регионе выздоровели 21 196 пациентов, умерли 592. В аптеках области - ажиотажный спрос. Население скупает лекарства впрок. Власти призывают людей не брать медикаменты без необходимости. Инициированы проверки рецептурного отпуска, поставки медпрепаратов в регион увеличены.

"До 13 ноября ожидаем поступление в аптечные сети "Амоксициллина", что покроет 121% месячной потребности, и до конца месяца - 234% месячной потребности. "Азитромицин" в разных дозировках будет обеспечен на 85% от месячной потребности, до конца месяца поступят партии, которые обеспечат 98% месячной потребности. Также ожидается крупная поставка "Арбидола" - 57 тыс. упаковок, что позволит покрыть 100% потребности", - сказал Козлов.

Также ожидаются поставки "Кларитромицина", "Гриппферона", парацетамола. "Заключены контракты на поставку в Иркутскую область препаратов для лечения COVID-19, которые будут бесплатно выдаваться амбулаторным больным в соответствии с указом президента", - сообщил Козлов.