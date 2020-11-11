Сахалинская региональная авиакомпания получила два канадских самолета для местных рейсов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 ноября. /ТАСС/. Два самолета DHC-6-400 Twin Otter канадского производства прибыли в Южно-Сахалинск для работы на внутренних авиалиниях. Эксплуатировать воздушные суда будет компания "Авиашельф", сообщается в среду в релизе пресс-службы правительства Сахалинской области.

"В Сахалинскую область прибыли два современных самолета DHC-6-400 Twin Otter для работы на местных авиамаршрутах. Воздушные суда будут совершать рейсы из областного центра в Александровск-Сахалинский, Зональное, Шахтерск", - говорится в сообщении. Субсидировать перелеты планируется из областного бюджета. Благодаря этому тарифы будут доступны для всех жителей региона.

По информации областных властей, самолеты рассчитаны на 19 пассажирских мест каждый и оборудованы двумя двигателями, необходимыми для выполнения рейсов над водными пространствами. Их средняя скорость - 260 км/ч. Самолеты оборудованы современной авионикой. Во время полета и захода на посадку используются спутниковые системы. У воздушных судов мощные двигатели, короткое время взлета и посадки, что подходит для грунтовых полос малой протяженности.

"Важно летать не только в большие города, но и в малые населенные пункты. Новые самолеты будут работать на коротких, социально значимых маршрутах. Жители Александровск-Сахалинского, Тымовского, Углегорского районов смогут летать в больницу, в театр, студенты смогут чаще приезжать домой", - приводятся в сообщении слова губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.

Ранее областные власти сообщали ТАСС о том, что в регионе началась работа по восстановлению сети советских аэродромов в небольших населенных пунктах. Благодаря этому воздушным сообщением удастся связать все районы Сахалина. Сейчас путь из северных и центральных частей острова до Южно-Сахалинска занимает около 6-12 часов в зависимости от выбранного вида транспорта. Перелет на самолете позволит преодолевать маршрут всего за пару часов.

Повышение транспортной доступности территорий является одной из задач, которую президент РФ Владимир Путин поставил перед главами дальневосточных регионов. Одним из поручений главы государства стало именно развитие малой авиации.