Во Вьетнаме выявили семь зараженных коронавирусом, прибывших из РФ

ХАНОЙ, 11 ноября. /ТАСС/. 10 новых завозных случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлены за минувшие сутки во Вьетнаме, семь человек из числа заразившихся, в числе которых четыре гражданина РФ, прибыли из России. Об этом сообщается в коммюнике Национального координационного комитета по профилактике и контролю за распространением COVID-19, опубликованном в среду на портале правительственной информации.

Согласно данным ведомства, четверо инфицированных коронавирусом - граждане РФ, прилетевшие 8 ноября чартерным рейсом авиакомпании "ИрАэро" в южный вьетнамский город Хошимин и находящиеся с тех пор на карантине в провинции Бария-Вунгтау. Заболевшие - мужчины в возрасте от 25 до 62 лет - сотрудники предприятия "Арктикморнефтегазразведка" (АМНГР), которое является подрядчиком на нефтяных платформах СП "Вьетсовпетро" (российско-вьетнамское совместное предприятие с участием АО "Зарубежнефть").

Еще трое заразившихся коронавирусом выявлены среди граждан Вьетнама, вернувшихся на родину 31 октября вывозным рейсом авиакомпании Vietnam Airlines из Москвы. Ранее среди пассажиров этого рейса уже были подтверждены 19 случаев заболевания COVID-19. Кроме того, коронавирус был диагностирован у двух вьетнамцев, вернувшихся на прошлой неделе из США и у одного, прибывшего из Сингапура.

Внутри Вьетнама уже на протяжении 70 дней не фиксировалось новых случаев коронавирусной инфекции.

С учетом последних данных за все время с начала пандемии во Вьетнаме были выявлены 1 226 инфицированных. За минувший период 1 087 человек выздоровели, 35 умерли из-за осложнений, вызванных COVID-19. В медицинских учреждениях под наблюдением врачей сейчас остаются 104 заболевших. На обсервации в карантинных центрах и на карантине в домашних условиях находятся свыше 15,5 тыс. человек.