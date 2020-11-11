В Кургане военные организовали работу центра респираторной поддержки пациентов с COVID-19

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Специалисты сводного медицинского отряда Минобороны совместно с медицинским персоналом больниц организовали работу единого центра респираторной поддержки пациентов с коронавирусом, находящихся на лечении в перепрофилированных госпиталях Курганской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой Центрального военного округа.

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"Основная задача респираторного центра - оказание помощи наиболее тяжелым категориям пациентов с COVID-19 с развитием острой дыхательной недостаточности. Создание центра позволило сконцентрировать в одном месте кадровые ресурсы и необходимое оборудование для инвазивной и неинвазивной респираторной поддержки: аппараты высокопоточной оксигенации и искусственной вентиляции легких", - говорится в сообщении.

В тексте указано, что предпринятые меры позволили военным специалистам улучшить качество наблюдения за пациентами, эффективность медикаментозной терапии и увеличить число благоприятных исходов интенсивной терапии.

Сводный медицинский отряд специалистов Минобороны состоит из военнослужащих, имеющих опыт диагностики и лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. В составе отряда военные анестезиологи-реаниматологи, пульмонологи, терапевты, инфекционисты, кардиологи и эпидемиологи.

Ранее по обращению главы Минздрава РФ Михаила Мурашко министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу распорядился оказать помощь Курганской области в борьбе с коронавирусной инфекцией.