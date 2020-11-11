В Якутии начался второй этап клинических испытаний биопрепарата от коронавируса

ЯКУТСК, 11 ноября. /ТАСС/. Второй этап клинических испытаний биопрепарата из ягеля и коры березы для лечения, профилактики коронавируса и реабилитации больных, перенесших COVID-19 в тяжелой форме, начался в среду в Якутске. Медикам передали около 6,4 тыс. доз лекарства, сообщил ТАСС доктор биологических наук, главный научный сотрудник Института биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения РАН Борис Кершенгольц.
"Мы начали вторую серию клинических испытаний препарата "Бетукладин". Первая серия была проведена в августе в республиканской больнице № 2 в Якутске среди медиков и пациентов. Из 33 медицинских работников, работавших в "красной зоне" и принимавших препарат, заболел только один, причем в очень легкой форме. В контрольной группе медработников, которые не принимали "Бетукладин", заболели более 10%", - сказал Кершенгольц.
Второе направление испытаний препарата в рамках первой серии клинических испытаний - это реабилитация больных, перенесших коронавирус с пневмонией в наиболее тяжелой форме. "Отмечена быстрая и эффективная регрессия остаточных явлений. Люди выходили из этого постковидного состояния буквально за неделю, за 10 дней. Это результаты, которые были получены на начало сентября", - добавил он.
Ученый отметил, что на основании этих данных Министерство здравоохранения Якутии дало разрешение на проведение расширенных этапов клинических испытаний биопрепарата "Бетукладин" на базе медицинских учреждений, задействованных в оказании не только стационарной, но и амбулаторной медицинской помощи больным с коронавирусом.
Ожидается, что испытания будут проходить около месяца. "Скорее всего, к концу года мы будем иметь результаты расширенных клинических испытаний для подготовки документации, чтобы представить в Роспотребнадзор России для утверждения данного биопрепарата в качестве биоактивной добавки при борьбе с данной пандемией", - добавил Кершенгольц.
О препарате
Биоактивные вещества эффективны в отношении всех известных шести механизмов патогенеза действия вируса SARS-CoV-2 на организм человека. "Бетукладин" обладает высокой противовирусной и антибактериальной активностью. Вирус SARS-CoV-2 оказывает негативное действие на организм, искажая иммунореактивность. Широко известен такой термин, как "цитокиновый шторм" (острый респираторный дистресс-синдром, часто приводящий к смерти) при COVID-19. "Бетукладин" обладает мягкой иммуномодуляторной активностью с ингибированием аутоиммунных процессов, а также выраженной антитромбиновой активностью", - подчеркнул эксперт.
"На каждый, скажем так, поражающий механизм действия вируса SARS-CoV-2 в препарате "Бетукладин" есть свои противодействующие этому вещества. И именно благодаря такому сочетанию и достигается комплексный эффект. Не только при лечении, но и профилактике COVID-19, а также при реабилитации больных, перенесших болезнь в достаточно тяжелой форме", - полагает собеседник агентства.
Ученые Института биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения РАН занимаются исследованием биохимического состава тканей уникальных растений и животных Якутии с 80-х годов ХХ века. "Существует такое общее правило: чем экстремальнее, чем жестче условия произрастания растений, либо обитания диких животных, тем в большей степени в их тканях, эндокринных органах синтезируется изоструктурный набор биоактивных веществ. И в этом отношении наша республика - это совершенно уникальный природный полигон для такого рода биотехнологических работ. Якутия и на сегодня остается регионом с самым экстремальным климатом обитаемой части нашей планеты", - объяснил Кершенгольц.
Институт создан в 1952 году и является ведущим научно-исследовательским учреждением по изучению состояния биоты и экосистем Северо-Востока Евразии, исследованию и охраны биологического разнообразия Севера и влиянию на него изменений климата и антропогенной деятельности. Имеет лаборатории мерзлотного лесоведения; экологической, медицинской биохимии, биотехнологии и радиобиологии; флористики и фитоценологии; экологии и устойчивости северных экосистем; учета и кадастра охотничье-промысловых животных.