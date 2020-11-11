В Якутии начался второй этап клинических испытаний биопрепарата от коронавируса

"Мы начали вторую серию клинических испытаний препарата "Бетукладин". Первая серия была проведена в августе в республиканской больнице № 2 в Якутске среди медиков и пациентов. Из 33 медицинских работников, работавших в "красной зоне" и принимавших препарат, заболел только один, причем в очень легкой форме. В контрольной группе медработников, которые не принимали "Бетукладин", заболели более 10%", - сказал Кершенгольц.

ЯКУТСК, 11 ноября. /ТАСС/. Второй этап клинических испытаний биопрепарата из ягеля и коры березы для лечения, профилактики коронавируса и реабилитации больных, перенесших COVID-19 в тяжелой форме, начался в среду в Якутске. Медикам передали около 6,4 тыс. доз лекарства, сообщил ТАСС доктор биологических наук, главный научный сотрудник Института биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения РАН Борис Кершенгольц.

Второе направление испытаний препарата в рамках первой серии клинических испытаний - это реабилитация больных, перенесших коронавирус с пневмонией в наиболее тяжелой форме. "Отмечена быстрая и эффективная регрессия остаточных явлений. Люди выходили из этого постковидного состояния буквально за неделю, за 10 дней. Это результаты, которые были получены на начало сентября", - добавил он.

Ученый отметил, что на основании этих данных Министерство здравоохранения Якутии дало разрешение на проведение расширенных этапов клинических испытаний биопрепарата "Бетукладин" на базе медицинских учреждений, задействованных в оказании не только стационарной, но и амбулаторной медицинской помощи больным с коронавирусом.

Ожидается, что испытания будут проходить около месяца. "Скорее всего, к концу года мы будем иметь результаты расширенных клинических испытаний для подготовки документации, чтобы представить в Роспотребнадзор России для утверждения данного биопрепарата в качестве биоактивной добавки при борьбе с данной пандемией", - добавил Кершенгольц.

О препарате

Биоактивные вещества эффективны в отношении всех известных шести механизмов патогенеза действия вируса SARS-CoV-2 на организм человека. "Бетукладин" обладает высокой противовирусной и антибактериальной активностью. Вирус SARS-CoV-2 оказывает негативное действие на организм, искажая иммунореактивность. Широко известен такой термин, как "цитокиновый шторм" (острый респираторный дистресс-синдром, часто приводящий к смерти) при COVID-19. "Бетукладин" обладает мягкой иммуномодуляторной активностью с ингибированием аутоиммунных процессов, а также выраженной антитромбиновой активностью", - подчеркнул эксперт.

"На каждый, скажем так, поражающий механизм действия вируса SARS-CoV-2 в препарате "Бетукладин" есть свои противодействующие этому вещества. И именно благодаря такому сочетанию и достигается комплексный эффект. Не только при лечении, но и профилактике COVID-19, а также при реабилитации больных, перенесших болезнь в достаточно тяжелой форме", - полагает собеседник агентства.

Ученые Института биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения РАН занимаются исследованием биохимического состава тканей уникальных растений и животных Якутии с 80-х годов ХХ века. "Существует такое общее правило: чем экстремальнее, чем жестче условия произрастания растений, либо обитания диких животных, тем в большей степени в их тканях, эндокринных органах синтезируется изоструктурный набор биоактивных веществ. И в этом отношении наша республика - это совершенно уникальный природный полигон для такого рода биотехнологических работ. Якутия и на сегодня остается регионом с самым экстремальным климатом обитаемой части нашей планеты", - объяснил Кершенгольц.

Институт создан в 1952 году и является ведущим научно-исследовательским учреждением по изучению состояния биоты и экосистем Северо-Востока Евразии, исследованию и охраны биологического разнообразия Севера и влиянию на него изменений климата и антропогенной деятельности. Имеет лаборатории мерзлотного лесоведения; экологической, медицинской биохимии, биотехнологии и радиобиологии; флористики и фитоценологии; экологии и устойчивости северных экосистем; учета и кадастра охотничье-промысловых животных.