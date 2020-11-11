Новгородская область получила почти 100 млн рублей на борьбу с коронавирусом

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 11 ноября. /ТАСС/. Почти 100 млн рублей дотации предоставили Новгородской области по распоряжению правительства России из Резервного фонда на мероприятия по борьбе с коронавирусом: покупку автомобилей для медучреждений, оборудования для лабораторий, оснащение ковид-госпиталей. Об этом сообщили ТАСС в министерстве здравоохранения региона в среду.

"За счет средств Резервного фонда правительства Российской Федерации [Новгородской области] предоставлена дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией в размере 99 млн 534 тыс. рублей", - сообщили в Минздраве, уточнив, что деньги поступили, сейчас идет стадия заключения контрактов.

По информации ведомства, на эти средства предусмотрены расширение лабораторий и охвата тестированием на выявление новой коронавирусной инфекции; приобретение 18 автомобилей для транспортного обслуживания пациентов и медработников, укрепление материально-технической базы больниц, направленных на борьбу с коронавирусом, то есть проведение ремонтов и приобретение дополнительного оборудования при увеличении коечного фонда.

В регионе готовят к открытию дополнительный ковид-госпиталь на базе Окуловской ЦРБ, он будет рассчитан на 150 коек. По данным на 9 ноября, в стационарах региона получают лечение 767 человек с коронавирусом, 15% коечного фонда свободно.

Согласно данным регионального оперштаба, на 10 ноября суточный максимум в регионе с начала прошлой недели обновился в седьмой раз - зафиксировано 122 новых случая. Заболеваемость в Новгородской области начала постепенно расти в последних числах сентября. С октября в регионе усилили контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах и на транспорте, с 23 октября в регионе ограничили режим работы предприятий общепита до 23:00, с 29 октября отменено проведение банкетов, для предприятий установлено условие обязательного перевода на удаленку 5% сотрудников. В понедельник, 9 ноября, новгородские власти заявили о намерении приостановить работу фуд-кортов, детских игровых комнат, запретить посещение детьми торговых центров без сопровождения взрослых, отменить культурно-массовые мероприятия со зрителями и ограничить проведение разного рода совещаний, форумов. Ограничения будут действовать до стабилизации ситуации.