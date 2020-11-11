Кабмин выделит 127 млн рублей на новое жилье для пострадавших от паводков в ЕАО

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Правительство России выделит из резервного фонда около 127 млн рублей на выплаты пострадавшим от паводка в Еврейской автономной области (ЕАО) для приобретения ими нового жилья. Об этом говорится в разработанном Минстроем РФ проекте распоряжения кабмина (имеется в распоряжении ТАСС).

"Выделить в 2020 году Минстрою России из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере до 126,75 млн рублей в целях предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету ЕАО на предоставление выплат гражданам, жилые помещения которых утрачены в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в августе - сентябре 2020 года на территории региона, имея в виду предоставление выплат таким гражданам на приобретение ими жилых помещений общей площадью 1621,12 кв. м", - говорится в документе.

В проекте распоряжения отмечается, что в результате паводков площадь утраченных жилых помещений составила именно 1621,12 кв. м. Общий размер требуемых выплат пострадавшим рассчитан с учетом средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения по Еврейской автономной области, которая составляет 78 184 рублей.

В 2020 году в зону подтопления в регионе с августа по сентябрь попал 151 жилой дом, в котором живут 662 человека, в том числе 219 детей. Предварительная сумма ущерба составила 1,5 млрд рублей.