Власти Приамурья выделили 9,5 млн рублей на выплату подъемных молодым аграриям

БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 ноября. /ТАСС/. Более 9,5 млн рублей выделили из бюджета Амурской области на выплату подъемных молодым специалистам, которые в 2020 году трудоустроились или планируют приступить к работе на сельхозпредприятиях в селах Амурской области, сообщила в среду пресс-служба правительства региона.

"На привлечение новых кадров власти региона выделили более 9,5 млн рублей. В этом году к работе на селе планируется привлечь 19 специалистов. С 10 сотрудниками договоры уже заключили. Некоторые аграрии остаются работать в селах и после истечения договора", - говорится в сообщении.

Чтобы получить материальную поддержку от государства, выпускникам аграрных специальностей нужно в течение трех месяцев после получения диплома трудоустроиться в сельской местности и проработать на предприятии не менее пяти лет. При соблюдении условий молодые специалисты могут рассчитывать на единовременное пособие в размере 150 тыс. рублей, ежемесячное денежное пособие в 7 тыс. рублей, если у работника высшее образование, 5 тыс. рублей, если среднее профессиональное.

По данным правительства области, на амурские предприятия агропромышленного комплекса требуются агрономы, зоотехники, ветврачи, инженеры-механики, энергетики, экономисты, бухгалтеры и юристы. Востребованы и рабочие специальности: механизаторы, токари, электрики, работники по уходу за животными. За время действия закона "О государственной поддержке кадрового потенциала агропромышленного комплекса Амурской области" более 300 молодых специалистов получили "подъемные".

Многие сельхозпредприятия на время работы предоставляют своим специалистам дома и квартиры. Кроме того, в Амурской области реализуется программа "Устойчивое развитие сельских территорий", по которой предусмотрено предоставление социальной выплаты на улучшение жилищных условий, ее можно использовать на строительство либо приобретение жилья. "Чтобы молодым аграриям хотелось переехать в село, мы создаем для них необходимые условия для жизни: благоустраиваем территории, строим детские и спортивные площадки, ремонтируем медицинские и образовательные учреждения", - цитирует пресс-служба губернатора Василия Орлова.