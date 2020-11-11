Власти Забайкалья купят медикам более 50 квартир в 2021 году

ЧИТА, 11 ноября. /ТАСС/. Правительство Забайкальского края запланировало в 2021 году купить 53 квартиры для медицинского персонала на средства единой дальневосточной субсидии, сообщила ТАСС пресс-служба правительства.

"В 2021 году в Забайкальском крае запланировано приобрести 53 единицы служебного жилья для сотрудников из сферы здравоохранения. Всего же за время реализации федеральной программы край приобретет 210 квартир для медицинских работников", - уточнили в пресс-службе.

Ранее власти уже приобрели на средства субсидии 25 квартир для медработников на общую сумму более 30 млн рублей, а также закупили два передвижных фельдшерско-акушерских пункта и 76 автомобилей скорой помощи. До конца 2021 года подрядчики установят 40 ФАПов в селах региона.

По поручению президента РФ Владимира Путина с 2018 года дальневосточным регионам из федерального бюджета выделяют средства на строительство социальных объектов в центрах экономического роста. До 2022 года субъектам выделят почти 100 млрд рублей. На эти деньги построят, отремонтируют и модернизируют больше 1 тыс. социальных объектов, в 47 объектах здравоохранения проведут ремонт, построят 24 больницы и 52 ФАПа, для 160 больниц на федеральные средства будет приобретено новое оборудование.

Всего на Дальнем Востоке 57 центров экономического роста, в которых живет 80% населения региона - 6,6 млн человек.