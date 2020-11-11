Памятник советским летчикам установили в Шотландии в День памяти павших

ЛОНДОН, 11 ноября. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Памятник советским летчикам из Московской авиагруппы особого назначения (МАОН) был установлен в среду в центре шотландского города Эррол. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС провост (мэр) области Перт и Кинросс Деннис Меллой, поблагодаривший внучку командира экипажа МАОН Петра Колесникова Анну Белорусову за увековечение памяти героев Второй мировой войны.

"Наше крепкое дружеское рукопожатие с Россией имеет давнюю и славную историю. Сегодня видение и большая работа Анны Белорусовой и всех тех, кто вложил в воплощение этой идеи свои силы, душу и мастерство, осуществились. Мемориальный камень русским летчикам в Эрроле установлен на свое постоянное место как подтверждение того, что особая связь между нашими двумя странами будет продолжена будущими поколениями", - сказал Меллой.

Открытие памятника из шокшинского малинового кварцита, которым облицована Могила Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, приурочено к 75-летию Победы и ко Дню памяти павших участников войн. В Соединенном Королевстве и странах Содружества наций он отмечается 11 ноября по традиции, заложенной после окончания Первой мировой войны королем Георгом V (1865-1936) - дедом ныне царствующей королевы Елизаветы II. Автор памятника - карельский скульптор Александр Ким. Мемориальная доска изготовлена на литейном заводе "Петрозаводскмаш" по проекту Ивана Юдинкова, внука пилота МАОН.

Операция "Албемарл"

Члены МАОН, участвовавшие в тяжелых сражениях Великой Отечественной войны, в 1943 году прибыли в Шотландию на авиабазу Эррол для выполнения секретной миссии. Они должны были доставить в СССР партию бомбардировщиков "Албемарл", переданных советским союзникам правительством Великобритании.

"Открытие сегодняшнего мемориала - повод вспомнить об искреннем боевом братстве советского и британского народов, примером которого по праву является совместная операция "Албемарл". Памятник в Эрроле - это результат добровольных и бескорыстных усилий людей России и Великобритании, которых объединило стремление передать эту память будущим поколениям", - говорится в полученном ТАСС заявлении посла РФ в Соединенном Королевстве Андрея Келина.

О МАОН

Московская авиагруппа особого назначения - соединение военно-транспортной авиации, сформированное в июне 1941 года из опытнейших летчиков Гражданского воздушного флота для выполнения ответственных заданий Верховного командования Красной армии. Летчики МАОН доставляли продовольствие в блокадный Ленинград, проводили массированные десантные операции в тылу врага, снабжали боеприпасами окруженные под Ржевом и Вязьмой войска, эвакуировали раненых в последние дни обороны Севастополя, забрасывали разведчиков-парашютистов и привозили помощь партизанам.

В начале 1943 года в обстановке строжайшей секретности советских офицеров небольшими группами перебросили на авиабазу Эррол на востоке Шотландии, где они вступили в состав особого 305-го отряда Королевских ВВС, созданного для подготовки экипажей и доставки в Москву самолетов "Албемарл". В разгар Второй мировой войны британское правительство передало Советскому Союзу, испытовавшему острую нехватку транспортных самолетов, партию этих двухмоторных бомбардировщиков. Многочасовой ночной перелет над Северным морем и оккупированными врагом территориями был под силу лишь летчикам-асам, которым нужно было освоить новые машины.

В мае 2019 года в шотландской деревне Фернан открылся мемориальный комплекс в честь трех советских летчиков, погибших 29 мая 1943 года при крушении одного из "Албемарлов". Во время тренировочного полета самолет потерял управление, экипаж направил его на безлюдный участок за пределами деревни.

Память на родине

История авиагруппы и советско-британской союзнической операции "Албемарл" описана в книге "Летчики особого назначения" Анны Белорусовой. 11 ноября в селе Митрофановка Воронежской области, на родине ставшего героем книги деда писательницы, открывается посвященный ему музей.

Ранее в поселке Хвойная Новгородской области, откуда осенью и зимой 1941 года летчики МАОН вылетали в блокадный Ленинград, была открыта памятная доска, также созданная петрозаводскими литейщиками.