Выплату за классное руководство будут получать педагоги всех российских школ

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении поддержки классных руководителей российских школ. Об этом в среду сообщили в пресс-службе правительства.

"Выплату за классное руководство будут получать педагоги абсолютно всех российских школ. <...> Согласно документу, вознаграждение в 5 тыс. рублей теперь будет полагаться также педагогам из образовательных учреждений, подведомственных федеральным органам исполнительной власти. Таким, например, как МИД, Министерство культуры, Министерство транспорта, МЧС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение о дополнительной поддержке педагогов в виде выплат за классное руководство было принято по поручению президента РФ Владимира Путина.

С 1 сентября 2020 года по инициативе президента учителям школ установлена специальная доплата в размере 5 тыс. рублей за работу классным руководителем. При этом за ними сохранились все ранее назначенные региональные выплаты за классное руководство. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, на начало 2020 года в России насчитывалось более 830 тыс. классных руководителей.