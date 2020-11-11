Аксенов сообщил, что школы в Крыму не будут переводить на дистанционное обучение

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноября. /ТАСС/. Школы в Республике Крым переводить на дистанционное обучение не будут, ситуация с новой коронавирусной инфекцией в регионе стабилизировалась, сообщил в среду глава республики Сергей Аксенов.

Ранее в среду Аксенов сообщил, что число выздоровевших после перенесенного заражения новой коронавирусной инфекцией с начала пандемии в Республике Крым превысило 7 тыс. человек. За сутки в регионе зарегистрировано 207 новых случаев заражения коронавирусом нового типа. Рост числа заражений в Крыму отмечался в октябре, максимум был 24 октября - 255 человек.

"Были просьбы о переводе школьников на дистанционное обучение. Мы совместно с Роспотребнадзором вырабатываем единую позицию. Перевод на дистанционное обучение еще хуже будет. Пока оснований для перевода школ на дистанционное обучение нет, делать это мы сейчас не будем", - отметил Аксенов, на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в регионе.

В свою очередь руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Наталья Пеньковская сообщила, что резкого роста заражения новой коронавирусной инфекции в республике нет. "Сегодня совершенно точно можно сказать, что ситуация по коронавирусу стабилизировалась. У нас сегодня нет роста заболеваемости. Вторую неделю рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией мы не наблюдаем", - отметила она.

Сергей Аксенов также сообщил, что в регионе не будут вводить режим самоизоляции для людей в возрасте 65 лет и старше.

"Запретами, чтобы закрыть всех дома на ключ, мы ничего не добьемся. Запретительных мер, чтобы запретить всем выходить на улицы, я принимать не буду. Я имею ввиду категорию 65 плюс. Каждый должен о своих родных и близких старшего возраста заботиться, и люди сами должны думать, что все в их руках находится. Нельзя перекладывать все на медицину", - сказал Аксенов.

Он призвал всех жителей региона соблюдать рекомендации по масочному режиму. "Надо каждому из нас соблюдать дисциплину, внимательно относиться к рекомендациям, и у нас ситуация пойдет на улучшение. Я лично в этом глубоко убежден. Уверен, что запретительными мерами ситуацию перевернуть нельзя", - подчеркнул он.

Из-за пандемии в этом году курортный сезон в Крыму начался с задержкой. Республика, по разным оценкам, потеряла от 1 до 2 млн туристов. При этом к 30 сентября регион принял 5 млн отдыхающих, а показатели загрузки отелей и санаториев превысили прошлогодние, когда был зафиксирован рекорд постсоветского времени. Аксенов утверждал, что решение о проведении курортного сезона не повлияло на ситуацию с коронавирусом, а зафиксированные в октябре высокие темпы распространения инфекции не связаны с большим количеством туристов.

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