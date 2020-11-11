Минкультуры поручило театрам и концертным залам Москвы сократить продажи билетов

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Министерство культуры РФ дало указание подведомственным театрам, кинозалам и учреждениям, организующим концерты, сократить количество продаваемых билетов на период с 13 ноября по 15 января для борьбы с коронавирусом. Об этом говорится в приказе министра культуры Ольги Любимовой, сообщает пресс-служба министерства.

"Руководителям находящихся на территории города Москвы организаций - театров, концертных залов, филармоний и других организаций исполнительских искусств <...>, обеспечить с 13 ноября 2020 года реализацию билетов на мероприятия, проводимые в период с 13 ноября 2020 года по 15 января 2021 года включительно, с учетом ранее реализованных билетов, исходя из заполняемости мест проведения мероприятий не более 25% от общей вместимости места проведения мероприятий", - сообщается в документе. Аналогичное требование касается организаций, которые публично демонстрируют фильмы.

Федеральные музеи и музеи-заповедники в Москве также должны приостановить проведение выставок и групповых экскурсий. "С 13 ноября 2020 года по 15 января 2021 года включительно приостановить проведение временных экспозиций и выставок, проведение групповых экскурсий, а также досуговых, зрелищных, культурных, просветительских и других мероприятий", - говорится в приказе.

Кроме того, музеи должны будут "обеспечить на постоянных экспозициях соблюдение социальной дистанции между посетителями на расстоянии не менее 1,5-2 м друг от друга, а также организацию маршрутизации, исключающей встречные потоки".

Учреждения культуры были закрыты для посетителей с середины марта в целях борьбы с распространением коронавируса. С 1 августа московская мэрия разрешила проводить массовые мероприятия при условии заполняемости залов не более 50%.

Во вторник мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 13 ноября по 15 января 2021 года в столице будет действовать ограничение на число зрителей в театрах, концертных залах и кинотеатрах, а также будут временно приостановлено проведение культурных, выставочных, просветительских, досуговых, развлекательных и зрелищных мероприятий с участием зрителей.

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