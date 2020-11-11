Половина россиян считает, что уровень агрессии в обществе в пандемию вырос

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Почти половина россиян полагает, что в период пандемии в обществе вырос уровень агрессии, при этом столько же не готовы заступаться за оскорбленных как онлайн, так и офлайн. Такие данные исследования приводятся в сообщении Mail.ru Group.

Исследование проводилось в сентябре - октябре 2020 года совместно с Research.me, UX-лабораторией Mail.ru Group и UXSSR. Компании опросили более 2 тыс. пользователей рунета, а UX-лаборатория Mail.ru Group провела 17 глубинных интервью с теми, кто сталкивался с агрессией в интернете и выбирал роль наблюдателя.

Согласно данным исследования, почти половина респондентов (49%) считает, что уровень агрессии в российском обществе в период пандемии вырос - чаще это отмечают женщины (52% против 46% мужчин). При этом каждый четвертый не заметил изменения уровня агрессии, а для 26% респондентов приемлемо написать грубый или эмоциональный комментарий в защиту другого человека. За последний год каждый второй (52%) никогда не заступался ни за кого в интернете, а 44% - офлайн.

Главная причина, по которой люди не поддерживают жертв агрессии в интернете - нежелание участвовать в публичном споре, это выглядит бессмысленным для 65% опрошенных. В реальной жизни треть наблюдателей (33%) не заступаются за жертв агрессии, потому что не знакомы с ними лично. 38% свидетелей проявления агрессии в интернете не пытаются разобраться, кто жертва, а кто виновник конфликта.

Кроме того, мужчины чаще женщин называют саркастические комментарии приемлемыми (51% против 30% соответственно). Публичное обвинение человека или организации в ситуации, когда больше некуда обратиться, 76% пользователей рунета относят к приемлемому поведению.

Исследование проводилось в преддверии Дня борьбы с кибербуллингом 11 ноября, который проводится второй год подряд.