Дополнительные 140 коек развернули в больнице Благовещенска для пациентов с коронавирусом

БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 ноября. /ТАСС/. Дополнительные 140 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией развернули на базе инфекционного госпиталя хирургического корпуса Благовещенской городской больницы, сообщает в среду пресс-служба правительства Амурской области.

"Два отделения на 140 коек развернуты на базе инфекционного госпиталя хирургического корпуса Благовещенской городской больницы. Штат отделений укомплектован сотрудниками городского роддома, пожелавшими на время перейти на работу в госпиталь. В отделения начали поступать пациенты, заболевшие новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

Инфекционный госпиталь на 130 коек в качестве резерва развернут на базе роддома Благовещенска. Здесь созданы раздевалки для медперсонала, "красная зона", подготовлено оборудование. Рожениц госпитализировали в перинатальный центр.

"Благодаря медикам роддома стало возможно открыть реанимацию на шесть коек для больных коронавирусной инфекцией на базе терапевтического отделения городской больницы, увеличен коечный фонд госпиталя", - сказал главврач Благовещенской городской клинической больницы Александр Сучков.

Режим повышенной готовности в регионе действует с 27 января. Первый этап снятия ограничений начался 7 апреля - открылись гостиницы, возобновили работу парикмахерские. С июня разрешены занятия в спортклубах, с середины июля открылись заведения общепита, в августе - развлекательные центры для детей. В октябре начали вводить второй этап ограничений, в частности, они касаются работы общепита в городах Благовещенск, Белогорск, Зея, Свободный, Тында и Шимановск. В Амурской области зарегистрировано 8 205 случаев коронавирусной инфекции, 69 человек умерли.