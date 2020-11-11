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Пандемия COVID-19

Дополнительные 140 коек развернули в больнице Благовещенска для пациентов с коронавирусом

В отделения инфекционного госпиталя, укомплектованного сотрудниками городского роддома, уже поступили больные COVID-19

БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 ноября. /ТАСС/. Дополнительные 140 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией развернули на базе инфекционного госпиталя хирургического корпуса Благовещенской городской больницы, сообщает в среду пресс-служба правительства Амурской области.

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"Два отделения на 140 коек развернуты на базе инфекционного госпиталя хирургического корпуса Благовещенской городской больницы. Штат отделений укомплектован сотрудниками городского роддома, пожелавшими на время перейти на работу в госпиталь. В отделения начали поступать пациенты, заболевшие новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

Инфекционный госпиталь на 130 коек в качестве резерва развернут на базе роддома Благовещенска. Здесь созданы раздевалки для медперсонала, "красная зона", подготовлено оборудование. Рожениц госпитализировали в перинатальный центр.

"Благодаря медикам роддома стало возможно открыть реанимацию на шесть коек для больных коронавирусной инфекцией на базе терапевтического отделения городской больницы, увеличен коечный фонд госпиталя", - сказал главврач Благовещенской городской клинической больницы Александр Сучков.

Режим повышенной готовности в регионе действует с 27 января. Первый этап снятия ограничений начался 7 апреля - открылись гостиницы, возобновили работу парикмахерские. С июня разрешены занятия в спортклубах, с середины июля открылись заведения общепита, в августе - развлекательные центры для детей. В октябре начали вводить второй этап ограничений, в частности, они касаются работы общепита в городах Благовещенск, Белогорск, Зея, Свободный, Тында и Шимановск. В Амурской области зарегистрировано 8 205 случаев коронавирусной инфекции, 69 человек умерли.

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РоссияАмурская областьПандемия COVID-19
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