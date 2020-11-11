МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив "Российской газеты" с 30-летием издания. Телеграмма главы государства опубликована в среду на сайте Кремля.

"За прошедшее время ваше издание выросло в одно из самых авторитетных и цитируемых СМИ, которое прочно удерживает ключевые позиции на отечественном медиарынке. Активно участвуя в продвижении общенациональной информационной повестки, в обеспечении деятельности законодательной и исполнительной власти, "Российская газета" всегда открыта для диалога, "обратной связи" с аудиторией, живо реагирует на ее запросы, расширяет линейку печатных и интернет-проектов, готовит качественные, интересные, актуальные материалы", - говорится в поздравлении президента.

Путин отметил, что успешное развитие издания - это в огромной степени заслуга талантливого, преданного своему призванию и увлеченного коллектива. Он выразил уверенность, что коллектив газеты и впредь будет утверждать высокие профессиональные стандарты, трудиться творчески, ответственно и честно, добросовестно выполнять свой журналистский долг.

"Российская газета" - общественно-политическое издание, официальный печатный орган правительства РФ. Выходит ежедневно, кроме субботы и воскресенья. Была основана Верховным советом РСФСР и зарегистрирована 1 ноября 1990 года, первый номер газеты вышел 11 ноября 1990 года.