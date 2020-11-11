{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Премьер-министр Грузии вылечился от коронавируса

Теперь Георгий Гахария продолжает работать в обычном режиме

ТБИЛИСИ, 11 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария вылечился от коронавирусной инфекции. Об этом в среду сообщили в пресс-службе администрации грузинского правительства.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Премьер-министр Грузии Георгий Гахария вылечился от коронавируса. Его ПЦР-тест показал отрицательный результат. Таким образом, Георгий Гахария продолжает работать в обычном режиме", - сказано в сообщении.

Глава правительства заразился коронавирусом 2 ноября. До этого он несколько дней был в самоизоляции из-за выявления инфекции у его охраны. Коронавирусом также заразились глава администрации правительства Натия Мезвришвили и министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля. На сегодняшний день в стране выявлено 63 650 случаев инфицирования. 47 390 человек выздоровели, 521 умер.

Теги
ГрузияГахария, ГеоргийПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
РФПИ: эффективность вакцины "Спутник V" на третьем этапе испытаний в России достигла 92%
В РФПИ сообщили, что полученные данные команда НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи опубликует в одном из ведущих мировых рецензируемых научных медицинских изданий после независимой оценки ведущими международными экспертами в области эпидемиологии
Читать полностью