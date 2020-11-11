Премьер-министр Грузии вылечился от коронавируса

ТБИЛИСИ, 11 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария вылечился от коронавирусной инфекции. Об этом в среду сообщили в пресс-службе администрации грузинского правительства.

"Премьер-министр Грузии Георгий Гахария вылечился от коронавируса. Его ПЦР-тест показал отрицательный результат. Таким образом, Георгий Гахария продолжает работать в обычном режиме", - сказано в сообщении.

Глава правительства заразился коронавирусом 2 ноября. До этого он несколько дней был в самоизоляции из-за выявления инфекции у его охраны. Коронавирусом также заразились глава администрации правительства Натия Мезвришвили и министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля. На сегодняшний день в стране выявлено 63 650 случаев инфицирования. 47 390 человек выздоровели, 521 умер.