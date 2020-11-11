Абрамченко считает, что роль Росприроднадзора нужно усилить на фоне аварий в 2020 году

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко считает необходимым усиливать роль Росприроднадзора, особенно после ряда аварий в 2020 году, которые повлекли экологические проблемы. Таким мнением она поделилась, представляя коллективу Минприроды нового министра Александра Козлова.

"Еще одно направление, о котором следует говорить по линии природных ресурсов, - это усиление роли надзорных органов. <...> Поэтому усилению роли Росприроднадзора и в части нормативного обеспечения, и в части организационного, технологического, материального необходимо уделить особое внимание", - сказала она, отметив, что необходимость усиления роли ведомства подтверждают техногенные аварии, которые произошли в течение года, в том числе крупный разлив топлива на ТЭЦ-3 в Норильске.