Хайнань огласил новый пакет мер для модернизации социальной сферы, медицины и транспорта

ХАЙКОУ, 11 ноября. /ТАСС/. Южнокитайская провинция Хайнань огласила очередной пакет мер для модернизации системы здравоохранения, сферы транспорта и усовершенствования социальных проектов, в том числе касающихся граждан иностранных государств. Об этом сообщила администрация острова.

"Программа осуществляется в соответствии с официальным регламентом и получила положительную оценку со стороны компетентных инстанций, а также авторитетных специалистов", - говорится в информационном материале, опубликованном на странице Хайнаньского порта свободной торговли в социальной сети WeChat.

Суть нововведений

Как отмечается в документе, преобразования в первую очередь коснутся механизма оформления трудовой деятельности для представителей других стран. Власти обещают в ускоренном режиме "единого окна" обеспечить одновременное выполнение процедур по регистрации места работы и проживания иностранцев на территории Хайнаня. Кроме того, правительство собирается на 90% сократить время при оформлении услуг социального обеспечения по доверенности. "После трансформации действующей системы на это в среднем будет уходить всего четыре дня. Кроме того, если раньше заинтересованному лицу приходилось посещать госучреждения неоднократно, теперь достаточно явиться только один раз", - объяснили в местной администрации.

Согласно распространенному заявлению, руководство провинции решило модернизировать механизм контроля за эксплуатацией авиатрасс нижнего воздушного пространства. При помощи государственных компаний на территории региона будет создана интегрированная система аэропортов различной категории, включающая 20 воздушных гаваней. Координацией взаимодействия между ними займется единый центр обслуживания полетов. По сведениям хайнаньских властей, в этом проекте уже принимают участие более 60 предприятий, имеющих отношение к гражданской авиации, научно-исследовательской сфере, а также к организации работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В документе приводится информация о создании на Хайнане режима "единого окна" при регистрации морских судов. Благодаря ему, подав заявку, владельцу транспортного средства не придется тратить лишние усилия и время, чтобы обойти все ведомства, связанные с оформлением документов. Новый механизм позволит сократить длительность процедур с 52 до семи суток.

Еще одна мера - усовершенствование платформы комплексного контроля, созданной ранее для улучшения прослеживаемости (идентификации за счет регистрации по унифицированной системе стандартов) приборов медицинского назначения, которые обычно используются при оказании экстренной помощи. Благодаря такому нововведению разрешение на эксплуатацию востребованного оборудования в больницах может быть получено всего за один день, в то время как прежде формальности в среднем занимали 27 суток. Таким образом, клиники Хайнаня получили возможность в максимально сжатые сроки внедрять высокоэффективные курсы лечения онкологических и редких заболеваний.

Важным новшеством также стало упрощение и унификация системы финансирования предпроектных работ при строительстве объектов инфраструктуры. Согласно подсчетам, подобная мера позволит существенно сократить издержки и сроки реализации программ. Кроме того, это должно привести к улучшению координации действий государственных инстанций и ответственных компаний.

Новая программа развития Хайнаня

Как уточнили местные власти, все вышеперечисленные преобразования осуществляются в соответствии с Генеральной программой развития Хайнаньского свободного порта. Этот комплексный документ, получивший одобрение Центрального комитета Коммунистической партии Китая и Госсовета КНР, был опубликован 1 июня. Он стал основой для нового этапа социально-экономических реформ на территории острова, считающегося одной из наиболее перспективных особых зон развития.

В соответствии с планами высшего руководства, к 2025 году на Хайнане должен быть окончательно сформирован эффективный механизм по стимулированию устойчивого и долгосрочного роста. Ожидается, что благодаря новым методам, многие из которых внедряются в Китае впервые, провинция сможет выполнить целый ряд ключевых социально-экономических задач, необходимых для формирования на юге страны мощного финансово-экономического центра. Предполагается, что к 2035 году максимально усилятся как хозяйственный, так и инновационный потенциал этого региона, и он станет одним из самых привлекательных мест для международных инвесторов.