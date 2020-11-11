ВЦИОМ: большинство россиян в октябре отложили дорогостоящие покупки

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Более половины граждан РФ (62%) сочли прошедший октябрь неподходящим месяцем для приобретения дорогостоящих вещей, свидетельствуют результаты опроса, опубликованные в среду Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Удачным прошедший октябрь для совершения крупных покупок посчитали 23% россиян, в то время как более половины наших соотечественников придерживаются обратного мнения (62%). В октябре доля тех, кто считает нынешнее время удачным для кредитования, составила 13%. Три четверти россиян считают настоящий момент не лучшим временем для того, чтобы взять кредит (77%)", - говорится в исследовании.

Почти треть (36%) соотечественников считает, что свободные деньги лучше положить в банк. С ними не согласны 46% респондентов, которые считают, что деньги из банка лучше забрать. При этом 70% россиян придерживаются мнения, что лучше тратить минимум денег, откладывая их на будущее. "Каждый пятый (21%), напротив, думает, что зарплату или пенсию нужно вложить побыстрее в необходимые покупки, а сбережения - во что-то ценное", - отмечается в опросе.

Более трети (37%) опрошенных следили за курсом рубля в октябре нынешнего года, изредка обращали на него внимание 41%, а регулярно следят 22% россиян. При этом в октябре прошлого года половина (49%) россиян не следили за курсом доллара.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 25 октября 2020 года. В опросе приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.