МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин поздравил разведчика Джорджа Блейка с 98-летием. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-бюро СВР.

"От руководства Службы внешней разведки и от меня лично примите теплые и искренние поздравления с днем рождения", - говорится в поздравлении Нарышкина. Он пожелал имениннику здоровья на долгие годы, мира, счастья и благополучия.

Джордж Блейк родился 11 ноября 1922 года в Роттердаме, он служил в MI6, но по собственным убеждениям перешел на сторону советской разведки, более 20 лет был двойным агентом, передавая СССР секретные данные, которые позволили разоблачить британских агентов. От Блейка поступали разведывательные обзоры военного министерства Англии и данные о степени осведомленности англичан и американцев в военных секретах СССР. Из-за предательства Блейк был приговорен за шпионаж к 42-летнему заключению, но ему удалось совершить побег и уехать в Россию, где он получил русское имя Георгий Иванович.

Джорджу Блейку было присвоено звание полковника внешней разведки. Он написал две книги воспоминаний "Иного выбора нет" и "Прозрачные стены". В апреле 2011 года состоялась премьера художественно-документального телевизионного фильма "Выбор агента Блейка", в съемках которой принял участие сам Блейк.

За большие заслуги в деле обеспечения государственной безопасности нашей страны Джордж Блейк награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I степени, "За личное мужество", орденом Дружбы, многими медалями, а также нагрудными знаками "Почетный сотрудник госбезопасности" и "За службу в разведке" (порядковый номер 1).