Суд оштрафовал нижегородского журналиста на 300 тыс. рублей за фейк о коронавирусе

ТАСС, 11 ноября. Богородский городской суд Нижегородской области оштрафовал на 300 тыс. рублей журналиста Александра Пичугина за публикацию в Telegram-канале заведомо ложной информации о распространении коронавируса. Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей с рассрочкой выплаты на 10 месяцев, с выплатой ежемесячно 30 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу", - отмечается в сообщении.

Суд установил, что днем 12 апреля Пичугин разместил заведомо ложную информацию о распространении коронавируса в новостном Telegram-канале, администратором которого он являлся. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ст. 207.1 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан").

"Сотрудниками УФСБ незамедлительно были предприняты меры по блокированию распространения данной информации, так как содержащиеся в ней сведения могли способствовать нарушению общественного порядка", - указано в сообщении.

В ходе предварительного расследования журналист свою вину не признал.