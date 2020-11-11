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Пандемия COVID-19

Власти Вануату зафиксировали первый случай инфицирования коронавирусом в стране

COVID-19 обнаружили у вернувшегося из США 23-летнего жителя страны во время его нахождения на карантине

СИДНЕЙ, 11 ноября. /ТАСС/. Власти Вануату выявили первый случай заражения коронавирусом на территории этого островного тихоокеанского государства. Об этом в среду сообщила австралийская вещательная корпорация ABC.

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Инфекция была обнаружена у вернувшегося из США 23-летнего жителя Вануату во время его нахождения на карантине.

"Я хочу заверить наш народ, что правительство будет применять строгие меры и регламенты по COVID-19, чтобы не допустить распространения этого заболевания и чтобы наша страна оставалась безопасной", - заявил премьер-министр Вануату Боб Лафман.

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ВануатуПандемия COVID-19
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