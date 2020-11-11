В Индии начинается третья фаза испытаний национальной вакцины против коронавируса

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 ноября. /ТАСС/. Третья, заключительная, фаза клинических испытаний вакцины против коронавирусной инфекции Covaxin началась в Индии. Об этом сообщает в среду телеканал NDTV со ссылкой на информацию, полученную в компании-производителе этого препарата Bharat Biotech, которая работает в сотрудничестве с Индийским советом по медицинским исследованиям (ICMR).

Первым добровольцем, который выразил желание испытать на себе новую вакцину, стал ректор Алигархского мусульманского университета (АМУ) Тарик Мансур.

"Я вызвался добровольцем для фазы III испытания вакцины Covaxin против COVID19, это исследование, которое проводит АМУ в сотрудничестве с ICMR и Bharat Biotech, направленное на оценку безопасности и эффективности этой вакцины. Я горячо призываю всех добровольно зарегистрироваться для этого испытания и участвовать в этом новаторском исследовании для разработки лучших методов и вариантов лечения", - написал 64-летний профессор на своей странице в Twitter.

Клинические испытания проходят в медицинском колледже им. Джавахарлала Неру при АМУ. Регистрация добровольцев идет с минувшего вторника. Для проведения испытаний сформирован специальный комитет в составе врачей, социальных работников и юристов. Всем добровольцам, которые вызовутся участвовать в фазе III испытания препарата, будут оплачены дорожные расходы, предусмотрены и другие льготы. Затем к испытаниям должны присоединиться и другие медучреждения Индии.

Вакцина Covaxin была одобрена для проведения клинических испытаний на людях в июле 2020 года. После успешного завершения фаз I и II этих испытаний компания Bharat Biotech получила одобрение регулирующих органов на проведение фазы III, в которой должны принять участие порядка 26 тыс. добровольцев в не менее чем 25 медицинских центрах по всей Индии.

Разработку собственной вакцины в Индии также ведет компания Zydus Cadila, в стране проходит испытания и препарат, разработанный Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и фармацевтическая компания Dr. Reddy's Laboratories Ltd также получили одобрение Генерального контролера лекарственных средств Индии для проведения второй и третьей фаз клинических исследований на территории этой страны российской вакцины "Спутник V".