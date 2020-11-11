Минздрав объяснил случаи заражения COVID-19 медиков на Алтае после прививки "Спутником V"

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Заражение новой коронавирусной инфекцией у привитых вакциной "Спутник V" медиков в Алтайском крае может быть связано с тем, что у них не успел выработаться иммунитет после вакцинации. Об этом ТАСС в среду сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"Вакцина "Спутник V" двухкомпонентная: через 21 день после первой инъекцию пациенту вводится вторая. Пациент считается вакцинированным и, соответственно, защищенным от коронавирусной инфекции через три недели после второй инъекции - в это время идет процесс формирования иммунитета. Случаи положительных результатов ПЦР-тестирования у лиц, получивших вакцину, как правило, связаны с тем, что к моменту встречи с возбудителем COVID-19 у них не успел сформироваться иммунитет, поскольку прошло недостаточное количество времени с момента вакцинации", - сказал он.

Кузнецов также призвал граждан, прошедших вакцинацию против коронавируса, продолжать соблюдать все меры профилактики и защиты от инфекции - носить маски, соблюдать социальную дистанцию, ограничить посещение общественных мест и пользование общественным транспортом - в течение трех недель после введения второго компонента вакцины. "Так, например, в Алтайском крае медикам первая прививка была поставлена в период с 25 по 30 сентября, а заболели они на 7-10 день после нее", - следует из сообщения, опубликованного на сайте Минздрава в среду.

Как сообщили ТАСС в Минздраве региона, двое из трех заразившихся после прививки медиков уже выздоровели и вышли на работу, третий готовится к выходу с больничного. "Проверяется, есть ли у него (третьего заболевшего - прим. ТАСС) клинические проявления. Все они нормально перенесли заболевание", - сказал собеседник агентства.

Ранее в управлении печати и массовых коммуникаций Алтайского края сообщили, что тесты на коронавирус у троих медиков региона, которые одними из первых получили вакцину "Спутник V", показали положительный результат.

В новость были внесены изменения: (11:48) - добавлена информация о состоянии медиков от регионального Минздрава; (12:03 мск) - добавлена информация в третьем абзаце.